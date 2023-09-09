На Софийской драка в ТЦ закончилась трупом

В Невском районе Петербурга распитие алкоголя двух коллег закончилось ссорой, в ходе которой один из них погиб. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Фото: Baltphoto/Вероника Овсянникова

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в пятницу, 8 сентября, в полицию поступило сообщение от 69-летнего мужчины о том, что в торговом центре на улице Софийская произошла драка, в результате которой один человек не подает признаков жизни.

Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали 41-летнего электрика. Установлено, что он совместно с коллегой распивал алкоголь в ТЦ, когда между ними вспыхнул конфликт. В результате ссоры задержанный ударил 39-летнего мужчину, который скончался на месте происшествия.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Волховском районе Ленобласти местный житель во время прогулки в кустах обнаружил труп мужчины. На запястье избитого мужчины обнаружен рисунок в виде розы. Труп направлен в морг для установления причины смерти.