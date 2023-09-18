У озера Долгое в Петербурге обнаружили труп пенсионерки с разорванной шеей

В Приморском районе Санкт-Петербурга разбираются в обстоятельствах смерти 64-летней женщины. Шея жертвы оказалась разорвана.

Фото: скриншот Google maps

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, около трех часов дня 17 сентября правоохранителям поступило сообщение, что на пустыре у озера Долгое лежит мертвый человек. На шее погибшей замечена смертельная рана.

Оказалось, что жертвой является 64-летняя пенсионерка. Труп с рваной раной шеи отправили в морг. На месте происшествия специалисты нашли две зажигалки.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В настоящий момент все прочие детали и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в подвале одного из университетов Северной столицы нашли труп неизвестного.