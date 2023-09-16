В подвале одного из университетов Петербурга нашли труп неизвестного

В Адмиралтейском районе Петербурга в подвале одного из учебных заведений обнаружили труп неизвестного. Тело направлено в морг для установления причины смерти.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в пятницу, 15 сентября, в полицию поступило сообщение о том, что в подвале учебного корпуса университета на Декабристов найден труп.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что в подвале учебного корпуса без внешних признаков насильственной смерти лежит труп неизвестного, на вид 40 лет.

Тело направлено в морг для установления причины смерти.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Пушкинском районе Петербурга в доме обнаружили окровавленный труп женщины. На месте происшествия был задержан ранее судимый мужчина. Труп отправлен в морг для установления причины смерти.