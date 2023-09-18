Автомобилистам напомнили о брачном сезоне лосей под Петербургом

В Ленинградской области у лосей продолжается брачный период. Специалист напомнил, что опьяненные любовью животные могут потерять бдительность и выйти на дорогу.

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В своем блоге «Каждой твари по паре» биолог Павел Глазков рассказал, что гон у лосей под Петербургом продлится примерно до середины октября. Все это время водителям нужно следить за дорогой как можно тщательней, ведь животные могут появиться совсем неожиданно.

Так, самцы в поисках второй половинки могут пробегать за сутки до сотни километров. При этом животные в основном наиболее активны ночью, их можно заметить, если прислушаться, так как лоси очень громко ревут, призывая самок.

Во время любовных историй животный сильно худеют, так как им совсем не до еды. Тем не менее, в случае ДТП с лосем не поздоровится и ему самому, и водителю. Глазков напомнил, что ориентиром для наиболее опасных зон могут стать места со знаком «Дикие животные». Здесь лучше снизить скорость.

Напомним, что за сбитого лося в пределах действия знака автомобилист заплатит штрафы ГИБДД и Минприроды.

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