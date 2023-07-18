Биолог Глазков объяснил, могли ли обезьяны появиться в лесах под Петербургом

В лесах под Петербургом самые внимательные заметили обезьян. Животных сняли на камеру и выложили в Сеть, но не все пользователи поверили в увиденное. Специалист объяснил, могла ли информация быть фейковой.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Видео с обезьянами в лесах под Петербургом распространилось в социальных сетях. Биолог Павел Глазков в беседе с «МК в Ленобласти» рассказал, что животные могли забрести в непривычную им среду.

По словам эксперта, видео, действительно, могли записать в Ленобласти. Такой вывод можно сделать, понаблюдав за большими елями и воронами. Птицы отреагировали на незнакомых животных, дав понять, что это что-то «чуждое, инородное».

Глазков пояснил, что, если бы на видео была представлена Индия, то птицы оказались бы спокойнее. Вполне вероятно, обезьяны сбежали от хозяина.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что раву в лесах Ленобласти украсили светлячки.