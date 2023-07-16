Травинки в лесах Ленобласти украсили светлячки

Необычные огоньки будут гореть до конца июля в лесах Ленинградской области. Это самки светляков обыкновенных.

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В лесах Ленобласти еще две недели можно увидеть светлячков. Эти «огоньки» зажигаются в конце июня и гаснут только к концу июля. Об этом рассказал в своем телеграм-канале биолог Павел Глазков.

По словам специалиста, завораживающим свечением обладают только самки. Они не имеют крыльев, поэтому взбираются на травинку и привлекают своим пузом самцов. Те, в свою очередь, прилетают на ориентир. В течении месяца в светлячков проходит «брачный период». И именно в это время они особенно заметны.

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