В Пулково нашествие пчел изменило планы пассажиров сразу двух самолетов

В понедельник рой пчел атаковал петербургский аэропорт. В связи с этим вылет некоторых самолетов задержали.

Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

По предварительным данным, неприятность приключилась с пассажирами, запланировавшими путешествие в Казань самолетом Nordwind Airlines. Как сообщает «МК в Питере», во время посадки на борт сотрудники самолета заметили, что трап облепили пчелы.

В результате было принято решение заменить конструкцию, чтобы насекомые никого не укусили. Предполагается, что по этой же причине Петербург позже покинуло еще одно воздушное судно, запланировавшее перелет в Москву.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Казани, самолет с пассажирами успешно приземлился в Казани около 15:07.