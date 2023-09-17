На Энгельса мужчина сбил школьницу на самокате

В Выборгском районе Петербурга мужчина за рулем иномарки наехал на несовершеннолетнюю, которая пересекала дорогу на самокате. Пострадавшей потребовалась госпитализация.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу, 16 сентября, в полицию поступило сообщение, что у дома по проспекту Энгельса мужчина за рулем Kia при повороте наехал на семиклассницу. Она пересекала проезжую часть на самокате на разрешающий сигнал светофора.

Отметим, что в результате дорожного происшествия 13-летней девочке потребовалась госпитализация. После оказания медицинской помощи врачи отпустили ее домой.

Известно, что автомобилист в 2023 году четыре раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге обозначили места, где больше нельзя проехать на электросамокате. Чтобы избежать возможных нарушений, в Комитете по транспорту напомнили, чем чревато действие вопреки новым правилам и знакам, а также, как ищут нарушителей.