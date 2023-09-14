Петербуржцам напомнили, как в городе ищут самокатчиков-нарушителей

В Санкт-Петербурге обозначили места, где больше нельзя проехать на электросамокате. Чтобы избежать возможных нарушений, в Комитете по транспорту напомнили, чем чревато действие вопреки новым правилам и знакам, а также, как ищут нарушителей.

Фото: baltphoto/Николай Овсянников

Еще 10 сентября на Адмиралтейской набережной ввели полный запрет на использование средств индивидуальной мобильности. Заместитель председателя Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков в эфире телеканала «Санкт-Петербург» объяснил, что регулированием сферы передвижения на электросамокатах сейчас занимаются очень активно.

Отмечается, что для контроля за средствами индивидуальной обильности и обеспечения безопасности граждан был выбран путь регулирования. Комитет по транспорту города и кикшеринговые компании еще в 2021 году заключили соглашение на ограничение скорости электросамокатов до 10-15 километрами в час там, где любят собираться туристы, а также в местах массового скопления людей. При это, соблюдение условия происходит в автоматическом режиме.

Позже, чтобы контролировать все средства индивидуальной мобильности, в масштабах РФ были внесены поправки в ПДД. Так, органы ГИБДД получили полномочия штрафовать за нарушения электросамокатчиков, появились правила передвижения на электросамокатах, а также возможность устанавливать запрещающие дорожные знаки. Такие, например, недавно установили на Адмиралтейской набережной.

Ваньчков отметил, что ГИБДД уже провела в Петербурге несколько рейдов по выявлению нарушителей. Примечательно, что у инспекторов есть много способов для поиска нарушителей, о них сообщают и сами граждане, или СМИ. Помогают находит недобросовестных пользователей электросамокатов тысячи видеокамер системы «Безопасный город». В случае с прокатными электросамокатами всеми данными о передвижениях и пользователях располагают операторы кикшеринга, поэтому поиск нарушителя займет очень мало времени.

Участие инспекторов ГИБДД в процесс профилактики и контроля передвижения на средствах индивидуальной мобильности показывают, что постепенно отлаживается система, которая обеспечит неотвратимость наказания для нарушителей, заключил Ваньчков.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице сервисы кикшеринга вместе с Комитетом по транспорту учат горожан безопасной езде на электросамокатах.