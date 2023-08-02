В Петербурге сервисы кикшеринга вместе с Комитетом по транспорту учат горожан безопасной езде на электросамокатах

Жители Санкт-Петербурга стали чаще обращать внимание на рекламу правил ПДД для электросамокатов. Инициативу кикшерингов сделать этот вид транспорта действительно безопасным поддерживают и городские власти.

Фото: baltphoto

Социальная реклама о правильном использовании электросамокатов мелькает на улицах Северной столицы, в частности, этим занялась компания Whoosh. Кикшеринговые компании призывает водителей ездить «безопасно и этично», использовать один самокат на персону и помнить, что правила ПДД созданы не только для автомобилистов.

К продвижению безопасного вождения присоединился и городской Комитет по транспорту. В частности, на территории Петербурга открываются специальные школы вождения, сообщает «МК в Питере».

Заместитель председателя Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков подчеркнул, что для создания из самокатов безопасного средства для передвижения ведомство совместно с кикшеринговыми компаниями повышает культуру вождения и обучает водителей ПДД.