В Петербурге сервисы кикшеринга начали обучать горожан ПДД и безопасной езде на электросамокатах

Одна из кикшеринговых компаний в Петербурге всерьез задумалась о здоровье своих клиентов, ведь случаи ДТП с электросамокатами в последнее время встречаются нередко. Чтобы избежать печальных последствий, специалисты начали объяснить правила дорожного движения и учить горожан правильно управлять транспортом.

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Специальную рекламную кампанию запустил сервис кикшеринга Whoosh. Она появилась на главных улицах города, демонстрируя петербуржцам правила вождения электросамокатов. В своих обращения компания цитирует ПДД, которые заработали в 2023 году.

Также согласно договоренности между Комитетом по транспорту и кикшеринговыми компаниями, запрещается использование одного электросамоката двумя и более людьми. Соглашение подписали в преддверии запуска нового сезона проката электросамокатов.

Кроме того, есть максимально установленная скорость транспортного средства, которая варьируется в пределах 20 км/ч. В некоторых зонах действует ограничение скорости до 15 км/ч, а есть и такие места, где передвижение на электросамокатах запрещено, в частности, это касается Дворцовой площади, Исаакиевской площади и Невского проспекта.

Заместитель председателя Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков еще раньше отмечал, что соглашение подписали все кикшеринговые компании, функционирующие в Петербурге.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что электросамокаты в России могут получить госномера.