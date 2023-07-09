Электросамокаты в России могут получить государственные номера

В России у электросамокатов могут появиться государственные номера. Такая мера направлена на повышение ответственности водителей.

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В Совете Федераций РФ выступили с предложением присвоить всем электросамокатом госномера по аналогии с автомобилями. Предполагается, что благодаря этому у водителей транспортного средства повысится чувство ответственности, сообщает Neva.Today.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев заметил, что присвоенные государственные номера на средствах индивидуальной мобильности помогут повысить безопасность. Так, граждане будут чувствовать большую ответственность за использование транспортного средства.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице к электросамокатам начнут предлагать шлемы.