В Петербурге к электросамокатам начнут предлагать шлемы

Один из прокатных сервисов в Санкт-Петербурге планирует оснастить электросамокаты шлемами. Первые такие модели горожане смогут увидеть уже в этом сезоне.

Фото: baltphoto/Вероника Овсянникова

В пресс-службе одной из кикшеринговых компаний отметили, что за этот год нововведение опробуют на территории Петербурга, Москвы, Астаны и других городах. Предполагается, что в следующем сезоне доля самокатов со шлемами достигнет уже 30%.

Планируется, что в каждом городе появится не меньше 15% усовершенствованных устройств, а уже в 2025 году оснащенность шлемами повысят до 70-80% всего парка.

Известно, что шлемы будут универсальными, а их размер можно будет настроить под себя. При этом дополнительный элемент не повлияет на стоимость аренды устройства.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в этому году горожане стали арендовать электросамокаты чаще относительно прошлого года. Этот транспорт популярен среди людей всех возрастов и воспринимается как альтернатива передвижению на машине.