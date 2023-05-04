В Петербурге оценили спрос на электросамокаты после ведения новых ПДД

С начала открытия самокатного сезона петербуржцы стали арендовать электротранспорт в два с половиной раза чаще относительно прошлого года. Электросамокаты популярны среди горожан всех возрастов и воспринимаются как альтернатива передвижению на машине.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

По результатам исследования аналитиков МегаФона, Петербург занял второе место в рейтинге по спросу на пользование электоросамокатами, уступив лидерство Москве. Также в топ-5 вошли Екатеринбург, Самара и Нижний Новгород.

Прокатиться «с ветерком» на электросамокате в Петербурге чаще всего любят петербуржцы от 25 до 35 лет. Они составили более 50% от общего числа электросамокатчиков. Также известно, что в 2023 году такой способ передвижения «распробовали» горожане в возрасте от 50 лет. В МегаФоне подчеркнули, что процент таких граждан стремительно вырос на 11%.

В соответствии с общероссийскими показателями, в 2023 году чаще всего услугами кикшеринга пользуются жители Центрального округа – количество горожан, желающих арендовать электросамокат, там выросло в три раза по сравнению с 2022 годом. Среди жителей Северо-Западного и Приволжского округов, количество самокатчиков увеличилось в два раза.

Среди городов наибольший рост отмечен в Туле, Кисловодске и Казани – одиннадцать, десять и девять раз соответственно.