До весны 2024 года Петербург получит больше 300 новых автобусов

Еще одну партию новеньких автобусов поставят в Северную столицу до начала весны следующего года. В общей сложности Петербург получит 348 единиц транспорта для комфортной перевозки пассажиров.

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Автобусы приобретет подведомственный Комитету по транспорту ГУП «Пассажиравтотранс». В пятницу, 15 сентября, был объявлен открытый аукцион.

В пресс-службе Комитета по транспорту сообщили, что новые автобусы приедут в город до конца февраля 2024 года. Транспортные средства большого класса смогут вместить почти сотню пассажиров.

Новые низкопольные автобусы будут приспособлены для маломобильных граждан, оснащены современными системами и удобными устройствами оплаты.

Горожанам напомнили, что в этом году Петербург уже закупил больше 370 автобусов большого и особо большого класса российского, а также белорусского производства. На днях специалисты приняли 98 из них.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице за 2024 год появится 550 новых автобусов, среди которых будет 100 электробусов.