Вице-губернатор Поляков рассказал, как проходит обновление автобусного парка в Петербурге

В Санкт-Петербурге в 2024 году появятся 550 новых автобусов, среди которых будет 100 электробусов. Планами по обновлению городского общественного транспорта поделился вице-губернатор Кирилл Поляков.

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Поляков рассказал, что последнее масштабное обновление подвижного состава общественного транспорта состоялось двадцать лет назад и было приурочено к 300-летию города на Неве, рассказал вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков во время прямой линии.

Вице-губернатор отметил, что к 320-летию Северной столицы автопарк пополнился 380 новыми автобусами, которые поступили в «Пассажиравтотранс». В 2023 году появится еще 375 машин, а уже в следующем году — 550, сто из которых электробусы.

Он напомнил, что к 300-летию города Петра автопарк пополнился на двести автобусов. «Для понимания объема проделываемой работы»