В Василеостровском районе посетитель кафе со всей силы воткнул соотечественнику нож в шею

Драка между мигрантами в кафе Василеостровского района закончилась для одного из них больницей, а для другого — полицейским участком. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел в кафе на 9-й Линии ВО. Под утро 14 сентября к правоохранителям обратились обеспокоенные посетители заведения и сообщили, что по указанному адресу у человека ножевое ранение.

Пострадавшим оказался 28-летний гражданин республики Узбекистан. Мужчина находится на территории РФ незаконно. Сначала мигрант с обширной резаной раной шеи самостоятельно обратился в травмпункт Василеостровского района, откуда его в состоянии средней тяжести бригадой скорой помощи госпитализировали.

Правоохранители установили, что около четырех часов утра 37-летний нетрезвый соотечественник пострадавшего, имеющий временную регистрацию в Петербурге, поссорился с ним в кафе. В какой-то момент злоумышленник ножом ударил в шею оппонента и пытался скрыться с места происшествия, однако был оперативно задержан другими посетителями.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Мужчину задержали и поместили в ИВС.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что во Фрунзенском районе между посетителями кафе завязалась ссора, перешедшая в драку. В результате гражданин Азербайджана полоснул ножом по животу петербуржца.