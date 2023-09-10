В Петербурге озверевший мигрант чуть не убил ножом мужчину

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга в кафе завязалась ссора, перешедшая в драку. Гражданин Азербайджана ударил ножом в живот петербуржца. Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 9 сентября в 1:50 в полицию поступило сообщение о ножевом ранении на Будапештской улице.

Выяснилось, что между 31-летним жителем Северной столицы и 31-летним гражданином Азербайджана произошла драка. По итогу которой, мигрант всадил нож в своего соперника и скрылся.

Вскоре подозреваемого задержали «по горячим следам». Потерпевший госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии с проникающей колото-резаной раной живота и шоком второй степени.

Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Ломоносовском районе женщину ударил в спину ножом ее муж. О преступлении сообщил их ребенок, а женщину увезли в больницу.