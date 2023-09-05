В Ленобласти мужчина ударил свою супругу ножом в спину

В Ломоносовском районе женщину ударил в спину ножом ее муж. О преступлении сообщил их ребенок, а женщину увезли в больницу.

Фото: официальный канал Росгвардии Петербурга

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, утром 4 сентября поступило сообщение от ребенка, что ее отец ударил мать ножом. На место происшествия была отправлена бригада скорой помощи и сотрудники полиции.

Женщина была госпитализирована в состоянии средней тяжести с ножевым ранением грудной клетки и резаными ранами правого предплечья. Муж был задержан и им оказался 62-летний мужчина, уроженец Таджикистана.

Как стало известно, инцидент произошел во время внезапно возникшей ссоры между супругами, в результате которой мужчина взялся за нож. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге мужчина пытался ограбить ученика третьего класса при помощи ножа.