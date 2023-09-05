В Петербурге мужчина пытался ограбить ученика третьего класса

В Культурной столице мужчина, угрожая ножом пытался похитить денежные средства у несовершеннолетнего мальчика. Прибывшие полицейские задержали мужчину, который ранее уже был судим.

Фото: Pxhere

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, днем 4 августа поступило сообщение от женщины, которая сообщила, что ее несовершеннолетнему летнему угрожает мужчина предметом похожим на нож. На место отправились сотрудники полиции.

Прибыв на место, они задержали 56-летнего мужчину. Злодей был в состоянии алкогольного опьянения и находился на детской площадке

У него был изъят нож и его доставили в отделение полиции. Он сообщил, что при помощи ножа хотел получить от ученика третьего класса денежные средства. Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге был задержан профессиональный рецидивист за угон автомобиля. Ранее его уже много раз привлекали к уголовной ответственности.