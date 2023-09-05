В Петербурге задержан профессиональный вор, который украл иномарку

В Петродворцовом районе профессиональный рецидивист в августе похитил иномарку. 4 сентября он был задержан сотрудниками полиции, а за мужчиной числится в общей сумме 14 уголовных дел.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 11 августа в полицию обратился мужчина и сообщил, что у него похитили машину иностранного производства. Правоохранители возбудили уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная в крупном размере).

В результате следственных мероприятий, 4 сентября был задержан подозреваемый, который сознался в совершении хищения. По его словам, он украл ключи от иномарки, чтобы покататься, после чего бросил ее в Ломоносовском районе.

Полиция обнаружила автомобиль 4 сентября. Похититель задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Отмечается, что задержанный привлекался к уголовной ответственности 14 раз. По первому эпизоду он был осужден еще в 1996 году. Также за ним числиться 3 действующие меры пресечения в виде подписки о невыезде.

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