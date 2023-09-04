В Петербурге мошенники убедили пенсионера перевести им более 13 миллионов рублей

Пенсионер в Приморском районе потерял более 13 миллионов рублей, переведя их мошенникам. Правоохранители начали расследовать данный инцидент.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, ночью 4 августа в полицию обратился 69-летний мужчина, который стал жертвой мошенников. Как оказалось, пенсионер является действующим врачом.

Как сообщил потерпевший, ему позвонил человек представившийся сотрудником службы безопасности «Сбербанка». Под предлогом обеспечения безопасности денежных средств он убедил потерпевшего перевести на указанные им счета почти 13,5 миллиона рублей.

Потом мужчина понял, что его обманули и обратился в правоохранительные органы. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Культурной столице задержали пенсионерку, которая украла из церкви в Ленобласти частицы мощей Святого Николая.