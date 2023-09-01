В Петербурге задержали воровку святых мощей из церкви

Подозреваемый в похищении капсулы с частями мощей Святого Николая в Ленобласти был задержан. Злоумышленником оказалась пенсионерка, в отношении которой возбудили уголовное дело.

Фото: pxhere

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 31 августа оперативная группа задержала подозреваемую в совершении данного преступления. Ей оказалась 69 летняя пенсионерка.

Напомним, что инцидент произошел 30 августа в одной из церквей в Ленинградской области. Предполагалось, что хищение случилось между 12 и 16 часами.

Правоохранители избрали ей меру пресечения в виде подписки о невыезде. Было возбуждено уголовное дело по пункту «В» части 3 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная в крупном размере).

Правоохранители оценили материальный ущерб в размере 470 тысяч рублей. Похищенное имущество было возвращено в полном размере.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что из храма в Ленинградской области похитили капсулу с частями мощей Святого Николая.