В Ленобласти неизвестный похитил из церкви мощи святого

Неизвестный похитил из церкви в Ленинградской области капсулу с мощами святого. На данный момент злодей не найден, идут следственные мероприятия.

Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, днем 30 августа поступило сообщение от служителя церкви, что неизвестный похитил частицы мощей святого. По словам священнослужителя, инцидент мог произойти с 12 до 16 часов.

Известно, что была похищена капсула с частицами мощей Святого Николая, которые хранились в коробке на подставки. На данный момент невозможно оценить материальный ущерб.

На место прибыли правоохранители, которые начали расследовать преступления. На данный момент устанавливается наличие видеонаблюдения на объекте. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-петербург.ру сообщил, что неизвестный в Культурной столице бросил в окно дома гранату с угрозой.