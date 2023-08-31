«Будет бабах»: в Петербурге неизвестный бросил «гранату» в окно дома

В Петербурге неизвестный кинул в окно потерпевшего гранату с запаской. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили, что это муляж.

Фото: Phere

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, вечером 30 августа поступило сообщение от мужчины, что в окно его квартиры неизвестный кинул гранату. На место были отправлены сотрудники правоохранительных органов и другие службы.

Прибыв на место, правоохранители обнаружили искомый предмет, которым оказался муляж гранаты. К гранате была прикреплена записка, которая просит хозяина не жаловаться, с угрозой совершить настоящий взрыв.

Также были эвакуированы две квартиры с 4 людьми. Отмечается, что на месте происшествия отсутствует видеонаблюдение.

Злоумышленник на данный момент не найден. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Ломоносовском районе Ленобласти на заводе мигрант во время ссоры набросился на свою жену с ножом.