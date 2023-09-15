Лихач разогнался на ЗСД до 283 км/ч и побил все рекорды

В Санкт-Петербурге заметили нарушителя, устроившего гонки на Западном скоростном диаметре. Водитель набрал рекордно высокую скорость.

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Гонщика увидели на текущей неделе, сообщает «Патрульный Петербурга». Автомобилист, оказавшись на ЗСД, разогнался до 283 километров в час.

Такие рекорды являются грубым нарушением правил дорожного движения. Лихача поймали камеры.

Напомним, что разрешенная скорость по трассе для легковых автомобилей составляет 110 километров в час. То есть, превышение составило 173 километра в час.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице водитель на BMW разогнался по КАД до 225 км/ч.