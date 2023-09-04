Новый рекорд скорости: в Петербурге водитель на BMW разогнался до 225 км/ч на КАД

Кольцевая автодорога (КАД), которая расположена в Северной столице, отметила новый рекорд скорости. Этим летом любители скорости разогнались до 225 километров в час.

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Ранее зимний рекорд скорости КАД составил 203 километра в час, сообщает телеграмм-канал Dorogi_lo. Однако летние гонщики побили его, задрав планку скорости до 225 километров в час.

Чаще всего водители нарушали правила ПДД на Выборгском шоссе, на участке до Сертолово, где был зафиксирован скоростной рекорд в 184 километров в час при разрешенных 90. Наиболее занимательно то, что все гонщики перемещались на автомобилях рамки BMW.

В свою очередь разрешенная скорость на КАД составляет 110 километров в час, а на некоторых участках до 90 км/ч. Превышение скорости грозит штрафом, которые зависят от превышения.

Таким образом лихач который превысил порог скорости на 80 километров в час должен будет заплатить штраф в 5 тысяч рублей. Альтернативой будет сдача прав в ГИБДД на полгода.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что «АвтоВАЗ» продал в августе в 1,8 раза больше автомобилей, чем в июле.