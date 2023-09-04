Петербург занял 12 место по уровню затрат населения на услуги ЖКХ

Культурная столица заняла 12-е место в России по доле расходов на коммунальные платежи. В среднем жители города платят более 6 тысяч рублей в месяц.

Фото: Baltphoto / Ольга Андросова

Жители северной столицы тратят на коммунальные услуги 6165 рублей в месяц. Больше всего тратили на коммунальные услуги жители Магаданской области, чьи затраты могли достигать десяти тысяч рублей в месяц, сообщили РИА Новости.

Самым дешевым оказались цены в Дагестане с 3.6 тысячи рублей. В данные затраты включены затраты на топливо для отопления и освещения жилых помещений.

Отмечается, что доля потребительских расходов на услуги ЖКХ составили порядка 8,5 процентов от общего дохода семьи. За год данный показатель снизился на 1,2 процента.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в 2023 году стремительно вырос спрос на специалистов в нефтегазовой отрасли.