Во время Культурного форума петербуржцы смогут бесплатно ходить по музеям

На несколько дней проход в петербургские музеи станет бесплатным, что связано с проведением Культурного форума.

Фото: пресс-служба Смольного

Мероприятие пройдет с 16 по 18 ноября. На три дня музеи города на Неве станут бесплатными для посещения, сообщает Neva.Today.

По словам вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского, в проведение форума будут включены все горожане. При этом музеи примут посетителей бесплатно.

Напомним, что в 2020 и 2021 годы Культурный форум вынужденно отменили из-за коронавирусных ограничений. В 2022 году мероприятие также не состоялось.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице станет возможно посетить крупнейший в мире музей электрического транспорта.