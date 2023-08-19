В Санкт-Петербурге станет возможно посетить крупнейший в мире музей электрического транспорта

Крупнейшее в мире экспозиционное пространство, посвященное электрическому транспорту, создадут в Петербурге на базе выставочного комплекса «Горэлектротранса». Предполагается, что работы по обустройству пространства закончат за два с половиной года.

Фото: пресс-служба Смольного

В пресс-службе Смольного сообщили, что подобное экспозиционное пространство станет самым крупным в мире. Инвестиционный проект музея электротранспорта Северной столицы представили еще на ПМЭФ-2022.

Отмечается, что в новом пространстве жители и гости города смогут пройтись по прошлому, настоящему и будущему электротранспорта. В музее соберут уникальные экспонаты, при этом акцент сделают на блокадном трамвае и его роли в защите Ленинграда.

Помимо экспозиционной составляющей, пространство дополнят учебным лекторием, научно-образовательным центром с детской трамвайной дорогой, а также концертным залом-трансформером и мультимедийными тренажерами.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице презентовали фильм, рассказывающий 160-летнюю историю городского рельсового транспорта.