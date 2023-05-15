В Петербурге презентовали фильм, рассказывающий 160-летнюю историю городского рельсового транспорта

В Санкт-Петербурге состоялась премьера документального фильма, который показывает историю городского рельсового транспорта. В центре кинокартины — жизнь СПб ГУП «Горэлектротранс».

Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Фильмом «От конки до беспилотника» занималась режиссер-документалист Татьяна Дьяконова. Лента была создана при сотрудничестве с транспортным предприятием и Президентской библиотекой имени Ельцина. Об этом рассказал «МК в Питере».

Так, в кинокартине раскрывается не только история транспорта, но и судьбы людей. Акцент сделан на том, как простые сотрудники видят свою работу. Директор «Горэлектротранса» Денис Минкин отметил, что рассказать историю коллектива он хотел уже давно, и главное — чтобы в центре всегда оставались люди, а не машины.

Сам фильм состоит из двух серий общей протяженностью в 1,5 часа. Обе части можно найти на сайте Президентской библиотеки.

С Петербургом рельсовый транспорт связан очень тесно. Например, трамвайные провода висят в небе над городом уже на протяжении 116 лет, а до этого была конка. В фильме по возможности историю транспорта постарались показать поэтапно через воспоминания героев.

В настоящее время специалисты также совершенствуют транспортную систему. Например, платные парковки в центре города, которых раньше не было. Несмотря на то, что стоимость автомобиля растет, горожанам предоставляют такие решения, как, например, перехватывающие парковки, которые строятся, как правило, на конечных станциях метро. Главной целью является увеличение пассажиропотока, улучшение расписания и качества обслуживания, рассказал в фильме глава комитета по транспорту Валентин Енокаев.

Возвращаясь к кинокартине стоит отметить, что беседовали с сотрудниками предприятий прямо на рабочих местах. В фильме представлено около 50 интервью.

Режиссер Татьяна Дьяконова заметила, что все герои, с которыми ей удалось познакомиться, — романтики. Это она тоже попыталась отразить в кинокартине.

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