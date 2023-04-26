Фильм «Вызов» продемонстрировал рекордные показатели по сборам с 2021 года

Частично снятый в космосе художественный фильм «Вызов» продемонстрировал лучший старт в российском прокате с декабря 2021 года. За дебютную неделю ему удалось собрать 426 млн рублей.

Фото: кадр из фильма «Вызов»

Российский фильм «Вызов», съемки которого частично прошли в космосе, показал лучший старт с декабря 2021 года и десятый старт в истории российских лент. Также сумма в 426 млн рублей за первую неделю проката стала третьей среди отечественных проектов компании «Централ Партнершип». Об этом сообщает Газета.ру.

Отметим, что на старте фильм режиссера Клима Шипенко проекты «Викинг» (244 млн руб.) и «Холоп» (313 млн руб.).

Продюсер картины Алексей Троцюк отметил, что отзывы о фильме у публики положительные. По его словам, «им все понравилось и они остались довольны. Главным ожиданием по старту была реакция публики, поэтому наши предположения оправдались».