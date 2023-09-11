В магазине на Пулковском шоссе неизвестная дверью туалета оторвала палец 5-летнему ребенку

В Московском районе мальчика госпитализировали после посещения туалета магазина строительных и хозяйственных товаров. Ребенок чуть не лишился пальца из-за незнакомки.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел 10 сентября около шести вечера в магазине на Пулковском шоссе. Тогда неизвестная дама прищемила дверью палец левой руки пятилетнему мальчику. К специалистам обратился отец пострадавшего, утверждавший, что ребенку оторвало палец.

Из магазина пятилетнего петербуржца забрали с неполной травматической ампутацией второго пальца левой кисти. Мальчик оказался на больничной койке в состоянии средней тяжести.

Известно, что семья ребенка полная, на учете в ОДН не состоит. Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что восьмилетняя девочка лишилась части пальца после посещения конного клуба в Ленобласти.