Восьмилетняя девочка лишилась части пальца после посещения конного клуба под Петербургом

Во Всеволожском районе юная петербурженка после встречи с лошадью отправилась к врачам с частично откусанным пальцем. Ребенка поместили на хирургическое отделение.

Фото: baltphoto/Андрей Пронин

Инцидент произошел накануне, 4 августа. Тогда в одну из больниц Петербурга самостоятельно обратилась восьмилетняя пациентка, сообщает «Патрульный Петербурга». В результате у петербурженки диагностировали травматическую ампутацию сегмента фаланги второго пальца правой руки.

Оказалось, что этим закончился неудачный поезд в конно-спортивный клуб, расположенный на территории Всеволожского района. В какой-то момент лошадь по неизвестным причинам схватила ребенка за руку и откусила часть пальца.

Пострадавшую поместили на хирургическое отделение. Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.