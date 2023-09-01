Учебный год начался не по плану: на петербурженку напали в школе, а она покусала полицейского

В одной из петербургских школ Центрального района дочь Женщины не зачислили в 10 класс и отказались выдавать аттестат. Инцидент закончился стычкой озлобленной матери с сотрудником Полиции.

Фото: pxhere

Инцидент произошел в одной из школ на Фонтанке, куда пришла мать дочери на разговор с директором. Она хотела узнать причину, по которой ее дочь не зачислили в 10-й класс несмотря на хорошие оценки ее дочери.

Руководитель школы отказался показать соответствующий приказ, на что женщина вызвала полицию и стала ожидать приезд наряда. Однако по словам матери, правоохранители напали на нее, сообщил телеканал 78.

Позднее выяснилось, что девочку не зачислили в 10-й класс потому, что она не сдала ОГЭ. По некоторым сведениям, мать ребенка сама запретила той сдавать экзамен по причине наличия видеонаблюдения.

В итоге женщина пришла на линейку по случаю 1 сентября и устроила скандал. Директор не смог показать документы, так как в это время шло торжество. Успокоить женщину смог только сотрудник полиции, который был на мероприятии. Однако рассерженная женщина укусила и побила его, начата проверка по данному инциденту.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 1 сентября в Северной столице открылись новые 24 школы.