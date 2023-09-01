В Петербурге открылись 24 школы 1 сентября

В Северной столицы открылись еще 24 школы и 36 детских садов в честь Дня знаний. Они смогут принять в своих стенах более 20 тысяч 6новых учеников.

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Администрация Санкт-Петербурга открыла 24 школы 1 сентября. Кроме того, свою работу начали и 36 детских садов, сообщает Московский комсомолец в Питере.

Суммарно новые школы смогут принять в своих стенах еще 20 тысяч учеников. Все они были построены и спроектированы согласно всем современным стандартам.

Также все школьные образовательные учреждения будут помогать в развитии юных жителей Культурной столицы. Подобное учебное заведение начало работать в Адмиралтейском районе.

В Смольном отмечали, что в 2024 году должно быть сдано приблизительно такое же количество школ и садов. Однако только с 2025 года планируется перейти к плановой работе возведению социальных объектов вместе с жилыми кварталами.