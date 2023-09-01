В Ленобласти недовольный водитель выстрелил по другому участнику дорожного движения

Неизвестный на автомобиле был недоволен тем, что ему не уступили дорогу и при обгоне достал пистолет и выстрелил по обидчику. Злоумышленник скрылся с места преступления, правоохранители ведут оперативно-розыскные мероприятия.

Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 31 августа поступило сообщение, что утром во Всеволожском районе потерпевший не уступил дорогу автомобилю Лада Гранта при заезде на КАД. После этого недовольный водитель обогнал заявителя и продемонстрировав предмет похожий на пистолет выстрелил в воздух, а затем по машине.

Через 500 метров неизвестный мужчина остановился на КАД, вышел из Лады Гранты и подошел к автомобилю потерпевшего угрожая предметом похожим на пистолет. После этого он скрылся с места преступления.

В Результате противоправных действий получила повреждения форточка задней правой двери. Прибывшие правоохранители забрали фрагменты резиновой пули.

Принадлежность автомобиля подозреваемого была установлена, но сам нарушитель не был задержан. Было возбуждено уголовное дело по части второй статьи 213 УК РФ (Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге помилованный рецидивист ограбил своего собутыльника.