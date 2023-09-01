В Петербурге помилованный рецидивист ограбил своего собутыльника

Мужчина во время распития алкогольных напитков ударил собутыльника по голове бутылкой, после чего, угрожая острым предметом, вынес из его квартиры телевизор и телефон. Подозреваемый был задержан, а вещи вернули владельцу.

Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, утром 25 августа поступило сообщение, что неизвестный в Приморском районе ударил сына заявителя по голове бутылкой. Правоохранители выяснили, что 20 августа, после распития спиртных напитков двое мужчин поссорились. Потом один из них ударил собутыльника по голове бутылкой, тем самым разбив ее.

Затем злодей, угрожая острием бутылки вынес из квартиры телевизор и мобильный телефон. Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции 31 августа.

Все похищенное имущество было возвращено владельцу, а в отношении задержанного составили протокол по части 3 статьи 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином режима пребывания (проживания) в Российской Федерации). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отмечается, что в 2019 мужчина был осужден по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и приговорен к 8 года лишения свободы. Однако в конце 2022 года получил помилование.

Ранее Санкт-Петербург сообщал, что в Петербурге неизвестный кинул в окно потерпевшего «гранату» с запаской.