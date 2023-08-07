Правоохранители поймали карманницу, стащившую кошелек у пенсионерки в храме Спаса на Крови

Правоохранители Центрального района разоблачили женщину, специализирующуюся ена карманных кражах. Злоумышленница «обчистила» пенсионерку в храме Спаса на Крови.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и ЛО

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что пострадавший оказалась 60-летняя гражданка, которая обратилась с заявлением и пояснила, что днем 27 июля на набережной канала Грибоедова неизвестный злоумышленник похитил из ее сумки кошелек, в котором лежало больше 14 тысяч рублей.

Позже специалисты изучили обстоятельства, а также просмотрели камеры и выяснили, что пострадавшую без денег оставили еще в храме Спаса на Крови. По подозрению в совершении преступления задержали неработающую, неоднократно судимую 43-летнюю гражданка Республики Беларусь, которая, воспользовавшись невнимательностью жертвы, засунула руку в сумку и вытащила кошелек, после чего сделала вид, что общается с посетительницей храма, идущей позади.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Гражданку задержали.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что правоохранители разоблачили и задержали группу лиц, специализирующуюся на карманных кражах и кражах одежды в сетевых магазинах города.