Компания, освобождающая карманы нетрезвых пассажиров такси от денег и сетевые магазины от одежды, попалась петербургским правоохранителям

В Петербурге правоохранители разоблачили и задержали группу лиц, специализирующуюся на карманных кражах и кражах одежды в сетевых магазинах. В пресс-службе полиции Петербурга рассказали, что лидером организованной группы является 33-летний иностранец, который привлек к преступной деятельность и свою супругу.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Так, пятеро в организации отвечали за кражи, а двое других за реализацию краденного на интернет-площадках от имени частных продавцов.

Схема карманных краж в такси заключалась в том, чтобы «подобрать» нетрезвого пассажира, «довести до нужной кондиции», а после освободить его карманы от дорогостоящих гаджетов, часов, денег и украшений.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Во время магазинных краж злоумышленники снимали с вещей антикражные клипсы при помощи магнитов, а если этого сделать не удавалось – вещь покидала магазин многослойных пакетах с фольгой, которая глушила антикражные ворота.

Похищенное реализовывалось через продажи на онлайн-площадках от частных лиц.

Правоохранителям удалось установить причастность группы к шести карманным кражам и четырем магазинным. Общая сумма ущерба составила больше 600 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что судимая за кражи женщина попалась на краже рюкзака у пенсионерки на кладбище.