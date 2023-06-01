Судимая за кражи женщина попалась на краже рюкзака у пенсионерки на кладбище

Правоохранители задержали судимую за кражи жительницу Ленинградской области по подозрению в новой краже. Оказалось, что за несколько дней до задержания женщина находилась на территории кладбища в Гатчине, откуда у пенсионерки их Петербурга пропал рюкзак с iPhone.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 25 мая, сотрудникам полиции получили заявление от пожилой петербурженки о том, что несколькими днями ранее, на территории кладбища в Гатчине, неизвестный украл у нее рюкзак в котором находился дорогостоящий смартфон, кошелек и банковская карта.

По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

Подозреваемую в преступлении удалось задержать спустя шесть дней. Ей оказалась 39-летняя безработная жительница Ленобласти. К моменту задержания женщины, она четырежды становилась фигуранткой уголовных дел, связанных с кражами.

Задержанную поместили в изолятор временного содержания.

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