В Тосненском районе двое мужчин пытались оплатить доставку суши выстрелами из травмата

Два голодных жителя Ленобласти решили побаловать себя на ночь доставкой суши. Однако оплату они решили произвести не по карте или наличными, а угрозами пистолетом.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, во вторник, 30 мая, правоохранители получили сообщение о том, что двое неизвестных мужчин в Тосненском районе отказываются оплачивать доставку суши, пугая курьера пистолетом.

Приехав на место преступления, сотрудники полиции установили, что конфликт произошел между курьером одного из ресторанов и двумя клиентами. Словесная перепалка случилась в дверях квартиры, а после продолжилась на улице, где мужчины произвели несколько выстрелов в воздух с целью припугнуть курьера. В результате одного из выстрелов пострадало припаркованное рядом авто.

На следующий день, 31 мая, правоохранителям удалось задержать одного из подозреваемых возле того самого дома. Им оказался 37-летний безработный местный житель, у которого при себе был травматический пистолет, который изъяли сотрудники.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), а владелец оружия помещен в ИВС.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что двое нетрезвых мужчин устроили стрельбу на детской площадке в Ленобласти чтобы развлечься, но вместо этого попали в полицию.