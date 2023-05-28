Двое нетрезвых мужчин устроили стрельбу на детской площадке в Ленобласти чтобы развлечься, но вместо этого попали в полицию

В минувшую пятницу правоохранители зарежали двух безработных и нетрезвых мужчин на детской площадке в Новое Девяткино. Причиной их задержания стала стрельба из пневматики, которую они устроили, чтобы развлечься.

Фото: Pxhere

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в пятницу, 26 мая, сотрудникам полиции поступило сообщение о том, что в деревне Новое Девяткино происходит стрельба на детской площадке.

По прибытию на место происшествия правоохранители задержали двух нетрезвых мужчин. Ими оказались 35-летний житель Петербурга и 34-летний житель Ленобласти. Выяснилось, что в ходе распития алкогольных напитков, которыми задержанные скрашивали свой вечер, мужчины решили пострелять в воздух.

При себе у задержанных имелся предмет, похожий на пневматический пистолет Вальтер.

В отношении стрелков составили протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), после чего их отпустили домой.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что полиция разыскивает мужчину, выстрелившего в своего собеседника в ресторане на проспекте Динамо во время ссоры.