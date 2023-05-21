Полиция разыскивает мужчину, выстрелившего в своего собеседника в ресторане на проспекте Динамо во время ссоры

Правоохранители разыскивают мужчину, стрелявшего в своего собеседника на веранде ресторана в Приморском районе. Оказалось, что стрельба произошла в ходе конфликта, возникнувшего на почве купли-продаже транспортного средства. Один из участников в какой-то момент вытащил пистолет и произвел выстрел в область живота своего собеседника, после чего оперативно покинул место преступления.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в пятницу, 19 мая, на веранде одного из ресторанов в Приморском районе произошла стрельба.

Прибывшие правоохранители изучили камеры видеонаблюдения и благодаря им установили личность стрелявшего, после чего направили ориентировку в муниципальные образования Петербурга и Ленобласти.

С места происшествия сотрудники изъяли следы пальцев рук, обуви, две гильзы пистолетного патрона и два патрона без маркировки, а также следы вещества бурого цвета.

В это же время пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии с пулевым проникающим ранением брюшной полости.

В субботу, 20 мая, возбуждено уголовное ело по части 3 статьи 30 УК РФ (приготовление к преступлению) и по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Лужском районе похитители пятимесячного ребенка попались спустя полчаса.