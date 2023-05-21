В Лужском районе похитители пятимесячного ребенка попались спустя полчаса

В Лужском районе Ленобласти полицейские получили сообщение о похищении пятимесячного ребенка, а спустя полчаса задержали машину, в которой вместе с ребенком ехали и его похитители. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу, 20 мая, правоохранители получили сообщение о похищении пятимесячного ребенка, находящимся под присмотром бабушки. Заявительницей оказалась мать ребенка, которая сообщила сотрудникам полиции, что ее знакомые похитили ее дочь.

Спустя полчаса, по горячим следам, правоохранители задержали машину, в которой пассажирами ехали 43-летний и 35-летняя жители Лужского района. Вместе с ними находился и похищенный ребенок.

После задержания преступников, ребенка осмотрели специалисты и отметив удовлетворительное состояние ребенка, передали его в местное лечебное учреждение.

В отношении похитителей малышки возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «д» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека).

Оба задержанных помещены в изолятор временного содержания.

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