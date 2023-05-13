Петербургский священник заказал похищение человека во имя любви и карьеры

Петербургский священник нелепо поставил крест на своей карьере настоятеля, вступив в интимную связь с возлюбленной прихожанкой. Оказалось, что бывший муж женщины оказался настолько ревнив, что был готов рассказать всем о известном ему секрете.

Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Священнослужитель из Петербурга заказал похищение экс-супруга своей прихожанки, так как влюблен в нее, а мужчина никак не хотел оставить пару в покое. Об этом сообщает Петроград.

Оказалось, что ревнивнивый бывший спутник жизни прихожанки угрожал настоятелю, что испортит его карьеру, обнародовав информацию о интимной близости возлюбленных. После подобной угрозы священник решился на отчаянный шаг.

Исполнителями преступления должны были выступить полицейские, но вместо бывшего супруга женщины они задержали священника. Выяснилось, что мужчина заказал у них избиение и похищение ревнивца.