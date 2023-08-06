Выгнали ночью из номера: в Петербург вернулись подростки из турецкого лагеря

Петербургских подростков вывели из своих номеров в турецком лагере и оставили на произвол судьбы. Подростков отвезли вожатые в отель, где они улетели в обратно домой.

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Стало известно, подростки из Северной столицы смогли вернуться из Турции, откуда их фактически выгнали, об этом рассказали в 78.ru.

Как рассказали пострадавшие, отдых проходил замечательно. Ко второй недели в лагере им сказали, что у них не оплачены следующие 7 дней. Им дали день на сборы, но уже через несколько часов начали ломиться и выгонять.

Они оказались ночью одни на улице. После этого вожатые беспорядочно возили по городу, так как сами не могли разобраться в проблеме. Тем не менее, подростков устроили в один из отелей, где они прождали восемь часов перед вылетом.

Родители пострадавших намерены обратиться в правоохранительные органы и наказать виновных.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о том, что летний отдых в зарубежных странах подскочил на 35%, подорожал отпуск в Турции, Египте и Абхазии.