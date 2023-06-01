Цены на отдых заграницей для россиян выросли на 35%

Отпуск заграницей для россиян в этом году станет значительно дороже, по сравнению с прошлым годом. Известно, что цены повысились с 15% до 50%.

Фото: Unsplash

Летний отдых заграницей для российских туристов в 2023 году стал существенно дороже. Как сообщает АБН, цены повысились на 35% по сравнению с прошлым годом.

В топ-3 любимых направлений для российских туристов стали Турция, Абхазия и Египет. Так, средний чек отдыха в стране-лидере в 2023 году для пары обойдется от 215 до 265 тысяч рублей.

Туристы, планирующие провести отпуск в Абхазии должны быть готовы потратить от 80 до 100 тысяч рублей, при этом отмечается, что авиаперелет уже включен в эту сумму.

Погреться в Египте россиянам в 2023 году будет стоит примерно 200 тысяч рублей. Известно, что отдохнуть в этой стране в течение года намерены почти 300 тысяч российских туристов.