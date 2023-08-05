Загрузка петербургских отелей и гостиниц в июле превысила 80%

За прошедший месяц Петербург очень часто посещали гости не только из других городов России, но и иностранцы. В общей сложности загрузка отелей и гостиниц города на Неве составила больше 80%.

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В своем telegram-канал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский рассказал, что чаще всего туристы за июль останавливались в гостиницах уровня три-пять звезд. В тоже время путешественники были не против на время поселиться и в апартаментах.

Так, в июле загруженность отелей города превысила 80%. Теперь на территорию региона все чаще пребывают гости из Турции, ОАЭ, Катара, Ирана, а также других восточных стран. Нередко путешественники сначала посещают Москву, а затем решают посетить два города за одну поездку. Китайские туристы также возвращаются в город на Неве, но, все же, пока в составе небольших групп, заметил Пиотровский.

Однако стоит отметить, что, несмотря на достаточно большую загрузку отелей и гостиниц, доля иностранных туристов в городе по-прежнему небольшая, она составляет примерно 4% от общего турпотока.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в текущем году Россию чаще всего посещают граждане Китая, Германии, Турции, Ирана и Туркмении.