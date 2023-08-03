Стало известно, туристы из каких стран чаще всего приезжают в Россию

В 2023 году Россию чаще всего посещают граждане Китая, Германии, Турции, Ирана и Туркмении. Многие приезжают по делам или ради получения медицинских услуг, но есть и те, кто прибывает в Северную столицу, чтобы увидеть красоты и достопримечательности города.

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В сравнении с показателями допандемийного 2019 года, в 2023-м РФ посетило в 16,5 раз меньше туристов. Поэтому российской туристической отрасли необходимо еще нарастить темпы развития. Однако сейчас в России проводится много различных деловых мероприятий и переговоров, в связи с которыми в страну приезжает много иностранных гостей, передает Brif мнение исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе

С 1 августа 2023 года право упрощенного оформления электронной визы в РФ получили граждане 55 государств, что может увеличить число иностранных туристов, отмечает председатель Ассоциации предприятий индустрии туризма Калининградской области Светлана Мержвинская.

Также некоторые приезжают в Россию для получения медицинских услуг и отдыха в санаториях. Минеральные воды, горячие гейзеры, которые помогают в лечении различных болезней, во все времена привлекали туристов в Россию, рассказывает доцент кафедры менеджмента и предпринимательского права Северо-Кавказского института — филиала РАНХиГС Юлия Золотарева.